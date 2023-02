Porąbka Kozubnik 50 lat temu to był luksus PRL-u. Jak to miejsce wygląda obecnie. Zobaczcie galerię zdjęć BK

Kozubnik był miejscem, które w latach PRL-u przyciągało ludzi. Wielu jeździło tam z Oświęcimia, Andrychowa, Kęt, Brzeszcz, ale także z wielu różnych stron Polski. Ciągnęła ich ciekawość. Każdy chciał zobaczyć ten imponujący rozmachem ośrodek wypoczynkowy zbudowany na przełomie lat 60. i 70. ub. wieku. Na jego terenie znajdowały się baseny, kilka restauracji, sauna, solarium, boiska i oczywiście luksusowe domy wczasowe i hotele. Został zaprojektowany jako samowystarczalne miasteczko. Krótko mówiąc luksus w PRL-u. Od połowy lat 90. Kozubnik zaczął pustoszeć i popadać w ruinę. W ostatnich latach zaczęło się jego odrodzenie, ale do dawnej świetności daleko. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia, jak to miejsce wygląda obecnie.