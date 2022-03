Powiat oświęcimski. Piękne półfinalistki Miss i Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2022. Która z nich zwycięży? [ZDJĘCIA]

Najpiękniejszy dziewczyny i nastolatki z powiatu oświęcimskiego walczą o koronę Miss

Przed jurorami nie lada wyzwanie, bo w tegorocznej edycji konkursu piękności o koronę i tytuł Miss Województwa Małopolskiego powalczy 205 pięknych pań i nastolatek.

Do czerwcowego finału awansuje 30-40 kandydatek do tytuły Miss Województwa Małopolskiego oraz 15-20 pretendentek do tytułu najpiękniejszej nastoletniej Małopolanki.

Już 19. marca w Hotelu Swing w Krakowie, odbędzie się na żywo o godz. 15 półfinał Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego, a o godz. 19 półfinał Miss.

Na to, która z pięknych Małopolanek awansuje do finału, mają wpływ również internauci, którzy mogą głosować na swoje faworytki. Trzy półfinalistki z największą liczbą głosów otrzymają bezpośredni awans do finału. Głosować można na cztery sposoby: na Facebooku, na Instagramie, wysyłając SMS-y i kupując wirtualny bilet. Szczegóły na wizytówkach kandydatek oraz na stronie organizatora.

Trzymamy kciuki za nasze kandydatki. Poznajcie je.