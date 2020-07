Prasówka Oświęcim 3.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Oświęcimiu nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 3.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wybory 2020: II tura da odpowiedź na to, kto zostanie prezydentem Polski na kolejne 5 lat. Teraz Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski walczą o zdobycie poparcia tych, którzy w pierwszej turze wyborów głosowali na Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Szymona Hołownię i pozostałych kandydatów. Internauci natomiast tworzą memy. Wybory to w końcu wdzięczny temat, a każdy kolejny dzień kampanii wyborczej przynosi nowe pomysły na memy o starciu Duda vs. Trzaskowski. Zobaczcie sami najlepsze wyborcze memy przed drugą turą!

Lato 2020 w pełni! Pogoda nie przejmuje się epidemią koronawirusa i raczy nas upałami. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski!

Lubimy zaglądać do kieszeni polityków, również tych lokalnych. Czy sowicie płacimy za ich pracę, czy wynagrodzenie jest niewspółmierne do wykonywanych obowiązków. Prezydent, burmistrz czy wójt to duża odpowiedzialność, a zarobki? Ich wysokość ustalają radni na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Przed dwoma laty, obniżono pensje posłom i samorządowcom. Od tego czasu nie było podwyżek wynagrodzeń. Zobaczcie, ile w portfelach mają ci z powiatu oświęcimskiego.

Prasówka 3.07 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek policji w całym kraju. Aby zadzwonić do Komend Powiatowych Policji w całej Polsce oraz podległych im jednostek, zamiast dawnego numeru kierunkowego, będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”.

W ciągu ostatniej doby, w związku z intensywnymi opadami deszczu, strażacy w Małopolsce musieli interweniować ponad 230 razy. Najcięższa sytuacja była w powiatach wadowickim i suskim. Tutaj wezbrane wody, spływające z górzystych terenów lokalnymi drogami, zamieniły się błyskawiczne w rzeki. Zalane zostało ponad 100 domów, a także stadiony, drogi i szkoły. Woda przelewała się też przez drogi krajowe nr 28 i 52. Zniszczone są przepusty i mosty. Strażacy pracowali tu przez całą noc.

Ruszył program „Powiat Oświęcimski Przyjazny Seniorom”. Starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz wręczyli pierwsze Powiatowe Ogólnopolskie Karty Seniora, które uprawniają do korzystania ze zniżek w wielu punktach usługowych, sklepach, ośrodkach kultury i wypoczynku w całej Polsce. Z dobrodziejstw mogą skorzystać mieszkańcy w wieku od 60 lat.

Ślimaki potrafią zniszczyć doszczętnie wiele roślin ozdobnych i użytkowych. Polecamy środki i sposoby na ślimaki.

Nad powiatami wadowickim i olkuskim przeszły gwałtowne burze. Zalane są piwnice domów, nieprzejezdne drogi. Najgorzej jest w Jaroszowicach, Choczni, Świnnej Porębie, Radoczy i Gorzeniu pod Wadowicami, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckoronie oraz prawie w całym powiecie olkuskim. Strażacy nie mają chwili wytchnienia.

Projekt Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu został wyróżniony przez jury konkursu „Życie w Architekturze” w kategorii „Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Polsce w latach 2015-2019". Park jest instalacją w miejscu, gdzie przed wojną stała oświęcimska Wielka Synagoga, największa przedwojenne żydowska świątynia, zburzona przez Niemców na początku II wojny światowej.

Do szpitala został odwieziony kierowca samochodu, który w czwartek po południu zderzył się z jeleniem.

Można o nim powiedzieć człowiek wielu talentów. Samorządowiec, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Wczoraj (1 lipca) w wieku 63 lat zmarł Władysław Zawadzki.