Przegląd tygodnia w Oświęcimiu, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Nie da się ukryć, że Zakopane w tym roku przeżywa prawdziwe oblężenie! Tłumy turystów szturmują najpopularniejsze tatrzańskie szczyty. Niemałym powodzeniem cieszy się także Morskie Oko. To ono stanowi przepiękną scenerią do robienia zdjęć! Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia pięknych dziewczyn z Instagrama wykonane w tym miejscu!

Chełmek, beniaminek grupy zachodniej IV ligi piłkarskiej, podejmował lidera z Andrychowa. Gospodarze nie ulękli się rywala, mającego w swoich szeregach kilku zawodników ogranych na wyższych szczeblach. Skoro mecz był rozgrywany w mieście szewców, kibice po ostatnim gwizdku sędziego podkreślali, że ich pupile „uszyli buty” liderowi.

Tygodniowa prasówka 23.08-29.08.2020 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To już wprawdzie ostatki tegorocznych wakacji, ale aura ciągle sprzyja, by wybrać się ze swoją "drugą połówką" na krótki wypad za miasto czy po prostu dłuższy spacer. Fakt, że coraz trudniej jest znaleźć miejsca, w których można oddać się romantycznym uniesieniom będąc sam na sam, ale przygotowaliśmy listę propozycji w Małopolsce zachodniej, gdzie może się to udać.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć i zapoznania się z propozycjami na romantyczną wycieczkę.