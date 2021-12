Przegląd tygodnia z 26.12.2021 w Oświęcimiu. Najważniejsze wydarzenia od 19.12 do 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Oświęcim, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Formalnie wierni są przypisani do poszczególnych parafii, ale sporo jest takich w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim, którzy uczęszczają na nabożeństwa i praktyki religijne do kościołów w innych parafiach. Są tacy, którzy mówią, że z różnych względów lubią chodzić do tej czy innej świątyni. Okazuje się, że wielu nie tylko praktykuje, ale również ocenia w Google "swój" czy inne kościoły.

Jak wypadają oświęcimskie kościoły w Google. Zobaczcie, jak przedstawia się ranking TOP 13 kościołów w Oświęcimiu i powiecie.

Dom rodziny Mamcarczyków z Chełmka nazywany jest najpiękniejszym, świątecznym domem w Polsce. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, bo zapierające dech w piersiach iluminacje, tysiące lampek oraz ponad setka figur zamieniają to miejsce w prawdziwą bajkową krainę, którą przyjeżdżają podziwiać turyści z całej Małopolski i Śląska.