Skandaliczne wypowiedzi w TV Republika. Dyrektor Muzeum Auschwitz wydał oświadczenie Małgorzata Gleń

Jan Pietrzak w 2022 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski! Adam Jankowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego przestrzega przed "moralną degrengoladą dyskursu publicznego". Zabrał głos po programach w TV Republika, gdzie satyryk Jan Pietrzak i publicysta Marek Król, wypowiadali nienawistne sformułowania dotyczące imigrantów. "Każde użycie słów dehumanizujących jest pierwszym krokiem do tragedii" - oświadczył Cywiński, dodał, że liczy, że sprawą zajmie się prokuratura, by pociągnąć autorów do odpowiedzialności i zapobiec takim przypadkom w przyszłości.