Do świąt Bożego Narodzenia coraz mniej czasu. W ferworze świątecznych porządków i przygotowań, warto zaplanować również spowiedź, bo nie we wszystkich kościołach konfesjonały będą otwarte od świtu do nocy. Kapłani apelują, żeby nie zostawiać sakramentu pokuty na ostatnią chwilę. Sprawdź, gdzie i kiedy można się wyspowiadać, a nawet pomóc potzrebującym.