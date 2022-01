Studniówka w I Liceum Ogólnokształcącym w Kętach. Uczniowie w Wyspiańskim zaczęli odliczanie do matury [ZDJĘCIA] oprac. BOK

Uczniowie klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach rozpoczęli odliczanie do matury. Był polonez, podziękowania dla nauczycieli oraz życzenia dla maturzystów I Liceum Ogólnokształcące w Kętach / Facebook Zobacz galerię (13 zdjęć)

Uczniowie klas maturalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach rozpoczęli odliczanie do matury. Studniówka była okazją do podziękowań dla nauczycieli, a z drugiej strony do życzeń dla maturzystów. Zgodnie z tradycją uczniowie zatańczyli poloneza.