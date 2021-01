Szczepienia przeciw COVID-19 w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim. Lista miejsc, w których można się zaszczepić [PRZEGLĄD]

W Małopolsce zaczęli szczepić seniorów przeciwko COVID-19, ale nie we wszystkich punktach

Po tzw. grupie zero, w której szczepieni byli m.in. medycy, przyszedł czas na ludzi z grupy pierwszej. Wczoraj ruszyły szczepienia populacyjne, osób powyżej 70. roku życia. - Poczułam ulgę. Cieszę się, że mam to już za sobą, bo to nasza szansa na powrót do normalności - mówi 85-letnia pani Irena, która wczoraj otrzymała pierwszą dawkę preparatu w szpitalu tymczasowym EXPO w Krakowie. Niektóre placówki bały się jednak wyznaczać terminy od razu w poniedziałek, żeby potem nie odsyłać seniorów, gdyby jednak preparat nie dotarł na czas.