Te choroby i dolegliwości zwalniają ze służby w wojsku. Jaką kategorię wojskową dostaniesz? Kwalifikacja wojskowa 2024 Małgorzata Gleń

Rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisje wojskowe wzywani są wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 19. rok życia oraz kobiety niezbędne w sytuacjach kryzysowych, np. lekarki, pielęgniarki. Nie każdy jednak z tych, którzy staną przed komisją wojskową zostanie żołnierzem. O powołaniu do wojska decyduje m.in. zdrowie. Nie każdy się kwalifikuje. Kto zostanie odesłany do domu? Sprawdźcie, kto nie dostanie się do wojska i co znaczą litery kategorii.