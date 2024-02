Tu św. Walenty ma szczególną moc. Jedyne w Polsce sanktuarium patrona zakochanych znajduje się w Bieruniu

Serduszkowe szaleństwo w walentynki

Kościół pw. św. Walentego w Bieruniu ma prawie 400 lat

Pierwotnie Bieruń należał do lędzińskiej parafii pw. św. Klemensa. Okręg pszczyński należał wówczas do dekanatu oświęcimskiego, a ten zaś do diecezji krakowskiej.

Relikwie św. Walentego - kolejka do ich ucałowania sunie na kolanach

Św. Walenty - kim był i dlaczego zasłużył się miłości

Walenty był lekarzem i duchownym, mieszkał w III wieku w Cesarstwie Rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz wpadł na iście diabelski pomysł, za namową swoich doradców zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Mężczyźni mieli służyć w jego legionach. Uważał, że najlepszymi żołnierzami są tacy, co nie mają rodzin. Walenty, który był już wówczas biskupem nie mógł patrzyć na tak rozłączonych zakochanych. Złamał cesarski zakaz i błogosławił śluby młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie sam zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Cesarz zdrady nie wybaczył. Gdy dowiedział się, że biskup połączył węzłem małżeńskim zakochanych, kazał go zabić. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 r. Został pochowany w Rzymie.