Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Oświęcim, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Przegląd tygodnia: Oświęcim, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Inspektorzy Oddziału Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Oświęcimiu uratowali w ub. roku kilkaset zwierząt. Wiele z nich było przetrzymywanych w koszmarnych warunkach na skraju przeżycia. Interwencje oświęcimskich Animalsów były dla nich często szansą na drugie lepsze życie.

Bez serca i ducha. To szkieletów ludy. Ten pierwszy wers „Ody do młodości” pasuje jak ulał do ostatnich występów UKH Unia Oświęcim na zapleczu hokejowej ekstraklasy. Z kolei młodość dodała skrzydeł SMS PZHL Katowice. „Orlęta” nad martwym wzbiły się światem, pewnie pokonując oświęcimian.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.