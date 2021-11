Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Oświęcim, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oświęcimia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.11 a 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Największy w Polsce ogród świateł, czyli zimowa odsłona Parku Rozrywki Energylandia. To niezwykła bajkowa kraina [ZDJĘCIA]”?

Przegląd tygodnia: Oświęcim, 28.11.2021. 21.11 - 27.11.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Największy w Polsce ogród świateł, czyli zimowa odsłona Parku Rozrywki Energylandia. To niezwykła bajkowa kraina [ZDJĘCIA] Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie pozwolą w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze poczuć świąteczny klimat i przenieść się do niezwykłej bajkowej krainy. W piątek (26 listopada) bramy największego Parku Rozrywki w Polsce ponownie zostały otwarte, przenosząc gości do Winter Kingdom, czyli zimowego królestwa. Odwiedzić to niezwykłe miejsce będzie można do 23 grudnia. Warto podkreślić, że cały czas można korzystać z rollercoasterów. 📢 Brzeszcze, Libiąż. Rośnie zapotrzebowanie na węgiel. Kopalnie pracują na pełnych obrotach. Wstrząsy dają się ludziom mocno we znaki Trwa sezon grzewczy, a wiele osób jeszcze nie uzupełniło zapasów węgla na zimę. Zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie, a wraz z nimi jego ceny. Tauron Wydobycie zwiększył do siedmiu liczbę frontów wydobywczych w swoich kopalniach: w Brzeszczach, Libiążu i Jaworznie.

📢 Park Rozrywki Energylandia zamieni się w zimowe królestwo. Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie [ZDJĘCIA] Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie to tylko jedne z wielu atrakcji, jakie Park Rozrywki Energylandia w Zatorze przygotował dla swoich gości w zimowej odsłonie. W piątek (26 listopada) odbędzie się uroczyste otwarcie Winter Kingdom, czyli zimowego królestwa. Bramy dla turystów otwarte będą do 23 grudnia. Warto podkreślić, że cały czas można korzystać z roller coasterów.

Tygodniowa prasówka 28.11.2021: 21.11-27.11.2021 Oświęcim: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu drogi wojewódzkiej 781 coraz bliżej. Szybciej dojdziemy do Energylandii i w Tatry [ZDJĘCIA] Pierwsza łopata na budowie obwodnicy Olszyn i Jankowic (gm. Babice) może zostać wbita już pod koniec 2023 roku. To niezwykle ważna inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch z centrum wsi i ułatwi turystom dotarcie do popularnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze i dalej w Tatry.

📢 Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Olkusz. Nie żyje 8 osób z COVID-19, 335 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w regionie Ministerstwo Zdrowia w sobotę (27 listopada 2021) przekazało nowy raport zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Badania potwierdziły zakażenie 26 182 osób, niestety zmarło 378 osób z COVID-19 . W Małopolsce odnotowano 2143 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 30 osób. 📢 Dziwne otwarcie galerii handlowej Andrychów. Więcej budowlańców niż klientów [ZDJĘCIA, WIDEO] W czwartek (25.11.2021) w Andrychowie oficjalnie otwarto największą w regionie galerię handlową. Wstęgę przeciął burmistrz Tomasz Żak. Gdy oficjele świętowali, tuż obok w pocie czoła uwijali się budowlańcy. Część obiektów jest bowiem nadal w budowie, a niektóre sklepy zostaną otwarte dopiero w połowie grudnia. 📢 Na dworcu PKP w Oświęcimiu nie działają kasy biletowe. Podobnie jest w Chrzanowie i w Trzebini. Przewoźnicy nie chcą ich otworzyć [ZDJĘCIA] Prawie półtora roku temu w Oświęcimiu otwarty został nowy dworzec PKP. Tymczasem kasy biletowe wciąż pozostają tutaj zamknięte. Podobnie jest na dworcach w Libiążu, Chrzanowie, Trzebini. Przewoźnicy tłumaczą, że prowadzenie kas im się nie opłaci i pasażerom muszą wystarczyć biletomaty lub zakup biletu u konduktora. Dla wielu, szczególnie starszych osób jest to argument nie do przyjęcia.

📢 Droga ekspresowa S1: Ostatnie rozstrzygnięcie w przetargach na S1 Mysłowice-Oświęcim. Budimex wybuduje brakujący odcinek Mysłowice-Bieruń Brakujący, ale jakże istotny odcinek drogi ekspresowej S1 Mysłowice-Bieruń, doczeka się realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę budowy węzła Kosztowy II wraz z 10-kilometrwoym odcinkiem S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem. Przetarg na projekt i budowę wygrała warszawska firma Budimex. Koszt zadania to ponad 489 mln zł. Jest to jeden z dwóch rozstrzyganych przetargów, które zmierzają do domknięcia całego przebiegu tej drogi ekspresowej między Mysłowicami i Bielskiem-Białą.

📢 Brzeszcze. „Szafowanie dla Filipka”. Finał charytatywnej akcji z Michałem Wiśniewskim, Mr Sebii i Beathris [ZDJĘCIA] We wtorek (23 listopada 2021 r.) na stadionie KS Górnik Brzeszcze, odbył się finał akcji „Szafowanie dla Filipka”. Mały Filip Cholewa z Jankowic (woj. śląskie), cierpi na rdzeniowy zanik mięśni SMA typu 1. Nadzieją dla chłopczyka na lepsze życie, jest niezwykle kosztowna terapia genowa, zwaną też najdroższym lekiem świata. Przez kilka tygodni zbiórki mieszkańcy w specjalnych punktach oddawali ubrania, tekstylia i obuwie. Udało się zebrać setki kilogramów ubrań, które wypełniły dwa samochody ciężarowe. Firma, która współpracuje z fundacją „Po Pierwsze”, pomysłodawcą i organizatorem „Szafowania” w całej Polsce, odebrała wszystkie zebrane tekstylia i za każdy sprzedany kilogram, przekaże fundusze na leczenie Filipka. Zobaczcie fotorelację z wydarzenia z udziałem Michała Wiśniewskiego, Mr Sebii i Beathris.

📢 Kolejowy dworzec w Oświęcimiu został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Dworzec Roku 2021". Tak zdecydowało jury [ZDJĘCIA] Jury czwartej edycji konkursu "Dworzec Roku" przyznało główną nagrodę dworcowi PKP w Oświęcimiu, podkreślając, że jest to nowoczesny obiekt wybudowany w miejscu starego, niefunkcjonalnego budynku z lat 60. ubiegłego wieku. Tymczasem pasażerowie w Oświęcimiu zwracają uwagę, że na dworcu oddanym do użytku półtora roku temu wciąż nieczynne są kasy biletowe. W tym samym konkursie w głosowaniu internautów zwyciężył dworzec we Wrocławiu. 📢 Powiat oświęcimski. Podwyżki dls prezydenta Oświęcimia i burmistrza Kęt. Radni także podnieśli sobie diety, rekordzistami powiatowi Po trzech latach rozporządzenie płacowe z 2018 r., które obcięło wynagrodzenia samorządowcom o 20 proc., przechodzi do historii. Posłowie we wrześniu dali zielone światło dla podwyżek wójtom, burmistrzom, prezydentom i starostom oraz diet radnym. W środę (24 listopada 2021 r.) uchwały w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży przyjęli radni w Oświęcimiu, Kętach oraz Powiatu Oświęcimskiego. Od wczoraj wyższe wynagrodzenie ma prezydent Oświęcimia i burmistrz Kęt. Staroście oświęcimskiemu wynagrodzenie wzrosło już końcem października. Ile zarabiali, ile będą zarabiać?

📢 Koronawirus. Ponad 26 tys. zakażeń SARS CoV-2 w kraju. W Małopolsce zachodniej 182 przypadki [RAPORT 26.11.2021] Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowszy raport koronawirusowy (26 listopada 2021 r.). Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia wirusem SARS CoV-2 u 26 735 osób w Polsce. Ostatniej doby zmarło 421 osób, w tym 129 osób wyłącznie z powodu Covid-19.

Małopolska na piątym miejscu pod względem ilości zakażeń – 2 049 przypadków. Zmarło 29 osób. Również wzrost zakażeń w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, chrzanowskim i olkuskim. Poznajcie szczegóły.

📢 Te suplementy diety zostały wycofane z użytku przez GIS! Natychmiast je wyrzuć! [ZDJĘCIA] 26.11.2021 Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące zanieczyszczonych suplementów diety. Produkty te zostają niezwłocznie wycofane z obrotu! Sprawdź, czy nie masz ich u siebie na półce, a jeśli masz - wyrzuć je natychmiast! Zobacz listę i informację o nazwach i partiach produktów.

📢 Kraków. Friz kupił dom za 7 milionów złotych! Zobaczcie wnętrza [ZDJĘCIA] [26.11.2021] Krakowski youtuber Karol "Friz" Wiśniewski pochwalił się na swoim kanale kupnem domu w Krakowie, który kosztował go 7 milionów złotych. Dom znajduje się 20 minut jazdy od centrum miasta. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Kraków. Friz kupił dom za 7 milionów złotych! Zobaczcie wnętrza [ZDJĘCIA] [26.11.2021] Krakowski youtuber Karol "Friz" Wiśniewski pochwalił się na swoim kanale kupnem domu w Krakowie, który kosztował go 7 milionów złotych. Dom znajduje się 20 minut jazdy od centrum miasta. Zobaczcie jego wnętrza. 📢 Powiat oświęcimski. Prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej z Katowic. Szajkę rozbili policjanci z Oświęcimia Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu sporządziła akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grupy przestępczej z Katowic, zajmującej się kradzieżami infrastruktury kolejowej oraz teletechnicznej na dużą skalę. Jej rozpracowaniem, a następnie zatrzymaniem i postawieniem zarzutów przestępcom zajmowali się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu współpracując z oświęcimską prokuraturą. Przestępczą działalność na terenie powiatu oświęcimskiego grupa prowadziła od sierpnia do listopada ub. roku.

📢 Andrzejki 2021. TOP 10 przekąsek na imprezę andrzejkową [PRZEPISY] Przekąski na imprezę. Andrzejki tuż-tuż. Zobacz TOP 10 przekąsek na imprezę andrzejkową naszych Czytelników. Przepisy na ogórki faszerowane, kęski z kurczaka, paszteciki czy tartaletki.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oświęcim. Nowoczesna stacja dializ przy szpitalu powiatowym oficjalnie otwarta. Docelowo będzie się tu leczyć 150 pacjentów [ZDJĘCIA] Po przeprowadzce z dawnego Multimedu przy ul. Chemików w Oświęcimiu, od sierpnia 2021 r. w nowo wybudowanym parterowym budynku przy Szpitalu Powiatowym, funkcjonuje nowoczesny ośrodek dializ i poradnia nefrologiczna spółki Fresenius Nephrocare Polska. Dzięki tej inwestycji w oświęcimskiej stacji dializ, będzie mogło docelowo leczyć się nawet 150 pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego z powodu niewydolności nerek.

📢 Oświęcim. Dobiegł końca remont ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego. W poniedziałek 29 listopada oficjalne otwarcie [ZDJĘCIA] Remont powiatowego traktu biegnącego przez środek os. Chemików: fragment ul. Śniadeckiego, Sobieskiego i Wyspiańskiego, rozpoczął się 24 sierpnia 2021 r. i zgodnie z harmonogramem, po trzech miesiącach dobiegł końca. Drogowcom pozostała już tylko kosmetyka. Mieszkańcy są zachwyceni, przynajmniej w większości. Zniszczony trakt zyskał nową nawierzchnię, powstały szerokie chodniki i miejsca parkingowe. Są nowe nasadzenia, nawet przystanek autobusowy tuż za siedzibą starostwa przy ul. Wyspiańskiego. Mieszkańcy zachodzą tylko w głowę, po co komu przejście dla pieszych na ścieżce rowerowej przy ul. Śniadeckiego, skoro w tym miejscu nie ma „zebry” na jezdni?

📢 Oświęcim i powiat. Co robić w ostatni listopadowy weekend? Najciekawsze imprezy i atrakcje od 26 do 28 listopada 2021 [PRZEGLĄD] Jeśli szukasz pomysłu, jak ciekawie przeżyć ten ostatni listopadowy weekend w Oświęcimiu i najbliższej okolicy, mamy dla Was kilka pomysłów. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji turystycznych w mieście i powiecie oświęcimskim od 26 do 28 listopada 2021 r.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 W Krakowie może zrobić się biało. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu już w ten weekend! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował komunikat ostrzegający przed pierwszymi opadami śniegu w tym sezonie, które mają wystąpić już w weekend 26-28 listopada. Ostrzeżenie obowiązuje od piątku na terenie województw: opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Temperatura może spaść nawet kilka stopni poniżej zera.

