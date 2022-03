W Miejskim Żłobku nr 1 w Oświęcimiu także było święto płci pięknej, ale w wydaniu dla dziewczynki i chłopca [ZDJĘCIA] Jerzy Zaborski

W Miejskim Żłobku nr 1 w Oświęcimiu także pamiętano o święcie kobiet. Zorganizowano je w wydaniu dla dziewczynek i chłopców, ale wychowawczynie zadbały o to, żeby dziewczynki poczuły się jak prawdziwe damy. Było zatem nie tylko robienie fryzur i paznokci, ale też gabinet SPA. No i chłopcy jakby odświętnie ubrani, pod krawatami. Oni będą wkrótce mieli swoje święto, a każda okazja jest dobra do zorganizowania świetnej zabawy. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.