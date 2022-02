Mieszkańcy Oświęcimia z pomocą dla Ukrainy. Trwa zbiórka darów na rzecz mieszkańców i uchodźców z Ukrainy [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Pomoc z Oświęcimia dla mieszkańców Ukrainy

Od piątku mieszkańcy Oświęcimia przynoszą do Oświęcimskiego Centrum Kultury rzeczy potrzebne mieszkańcom Ukrainy napadniętej przez Rosję. Placówka jest jednym z punktów, w których zbiórki dla Ukraińców prowadzi Fundacja Gotowi do działania z Kęt. Ofiarność oświęcimian jest ogromna. Nie brakuje także wolontariuszy, którzy pakują przynoszone rzeczy do większych paczek. Ciągle zgłaszają się nowi chętni.

- Każdego dnia odjeżdżają od nas trzy duże samochody dostawcze z darami, które przewożone są do Kęt, gdzie przeładowywane są na tiry

- mówią koordynatorzy akcji w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Niezależnie od tego zgłaszają się indywidualne osoby, które oferują transport, jadąc w stronę polsko-ukraińskiej granicy. Punkt przyjmowania darów w OCK jest czynny od 8 do 20.