W Oświęcimiu, w dobie koronawirusa, przed Wielkanocą można się wyspowiadać u kapłana

Wielkanoc to przede wszystkim spowiedź święta. W tym roku wiele parafii nie zorganizowało spowiedzi wielkanocnej w związku z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń. W kościach może przebywać tylko pięć osób. Wiadomo, że najwłaściwszym miejscem do spowiedzi świętej jest konfesjonał. W dobie epidemii trudno ją jednak przeprowadzić nie tylko przez rygorystyczne ograniczenia odnośnie zgromadzeń. Chodzi przede wszystkim o higienę. Ksiądz w konfesjonale może zabezpieczyć jego kratkę folią, ale narażeni na zakażenie mogą być wierni przystępujący do sakramentu pokuty.

Szczególna Weilkanoc, szczególne warunki do spowiedzi świętej

Episkopat Polski w tych szczególnych warunkach dopuszcza jednak sprawowanie spowiedzi w ławkach kościelnych, w bezpiecznej odległości od kapłana, w zakrystii, salkach katechetycznych, czy biurze parafialnym. W każdym miejscu poza konfesjonałem trzeba zachować warunki prywatności. Można się też umówić na spowiedź indywidualnie, ale to wszystko zależy od parafii. Tak jest właśnie w oświęcimskiej parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych księży salezjanów. Codziennie, do Wielkiej Soboty (w godz. od 9 do 12) można się wyspowiadać w salce, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z kapłanem (502-833-596) przy zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa lub w konfesjonale (w godz. 17-18). Księża nie odmówią spowiedzi w przypadkach zagrożenia życia, zachowując zasady higieny w czasie epidemii.