W Oświęcimiu zadbają o swój kawałek rzek, czyli posprzątają Wisłę i Sołę w ramach akcji „Czysta Wisła”. WIDEO, ZDJĘCIA

Organizatorem akcji jest ekolog, podróżnik, Dominik Dobrowolski. W 2022 roku zakończył trzyletni cykl Odysei: Bałtyckiej, Górskiej i Wiślanej. W ich ramach posprzątano plaże Bałtyku, góry - od Bieszczadów po Sudety - i ponad 1000 km brzegów Wisły.

- W 2023 roku kontynuujemy zeszłoroczny marsz wzdłuż Wisły. Do akcji „Czysta Wisła” zgłosiło się już ponad 10 tysięcy wolontariuszek i wolontariuszy, sołectwa, strażacy z OSP, WOPR, straż rybacka, wędkarze, samorządowcy, organizacje społeczne, przyrodnicy. Słowem wszyscy, którzy kochają Wisłę i inne rzeki – podkreśla Dominik Dobrowolski.

Zaśmiecania rzek na zasadzie działania domina

Ekolog i podróżnik zwraca uwagę, że największym problem w społeczeństwie wciąż pozostaje brak świadomości, że śmieci działają podobnie do zasady domina. Jeśli w Oświęcimiu zadbają o swój kawałek rzek, to skorzystają na tym w krakowianie. Jeśli w stolicy Małopolski postąpią podobnie, ucieszą się w Warszawie. A z kolei jeśli w naszej stolicy będą „eko”, to skorzystają w Gdańsku. To pokazuje, że śmieci trafiające do rzek na ich początku, potrafią „wędrować” wiele kilometrów, by potem doskwierać innym.

Każdego roku w akcję Dominika Dobrowolskiego angażują się rzesze wolontariuszy Zbiory organizatora