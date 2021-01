W Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu widać już efekty prac przy budowie przewiązek, które połączą trzy szpitalne budynki [ZDJĘCIA]

Zbigniew Starzec, były starosta oświęcimski i wicewojewoda, został zastępcą dyrektora Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie

Zbigniew Starzec, były starosta oświęcimski, a do niedawna wicewojewoda małopolski, został wicedyrektorem do spraw współpracy i infrastruktury Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Wcześniej szpital psychiatryczny nie miał takiego stanowiska. Konkursu też nie ogłoszono. O co chodzi?