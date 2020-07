Wypadki z udziałem motocyklistów na DK 28 w Graboszycach i Jaroszowicach

Pogoda w niedzielę. Popołudniowe burze z porywistym wiatrem i gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przestrzega przed niedzielnym załamaniem pogody. Od godz. 14 do godz. 3 w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może wystąpić grad...