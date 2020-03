Zamkną drogę powiatową w gminie Przeciszów. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i objazdami [ZDJĘCIA]

Kierowcy korzystający z drogi powiatowej nr 1895K w miejscowości Las (gm. Przeciszów) muszą być przygotowani na objazdy i utrudnienia. Droga zostanie zamknięta od najbliższego czwartku, 2 kwietnia na na odcinku od granicy z Dworami Drugimi do mostu na kanale Wisły włącznie.

– Na zamkniętym dla ruchu odcinku drogi dopuszczony zostanie jedynie ruch pojazdów budowy, służb oraz dojazd do posesji na odcinku prowadzonych robót, a także posesji przy ul. Malwy, ul. Dąbki, ul. Promowej i ul. Mostowej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy – mówi Adam Obidziński, szef budowy z firmy Eurovia, która jest wykonawcą inwestycji.

Całe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę trzech odcinków traktu, czyli w sumie blisko 5 km. Potrwa do końca października 2021 r. Modernizacja obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni, chodników na wyznaczonych odcinkach oraz ciągów pieszo-rowerowych

Pierwszy odcinek modernizowanej drogi powiatowej liczy ponad 1,2 km, od granicy z gm. Oświęcim do mostku nad kanałem Wisły. Termin realizacji przebudowy pierwszego odcinka mija z końcem sierpnia tego roku. Następnie ruszy modernizacja drugiego odcinka, która potrwa do końca maja 2021 r. Kompleksową inwestycję zwieńczy przebudowa trzeciego odcinka drogi – do skrzyżowania z drogą krajową 44 (obok Urzędu Gminy w Przeciszowie). Ostatni etap zakończy się w październiku 2021 r.

Koszt inwestycji to ponad 14,1 mln zł, z czego połowa zostanie sfinansowana dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Drugą część kosztów pokryją po połowie powiat oświęcimski i gmina Przeciszów.