Zator. Zamknięty punkt pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy

W Zatorze już tylko pomoc państwa dla uchodźców z Ukrainy

Mariusz Makuch, burmistrz gminy Zator, podjął decyzję o zawieszeniu punktu pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy, w związku z uruchomieniem od połowy marca 2022 r. szerokiego zakresu bezpośredniej, indywidualnej pomocy finansowej z budżetu państwa polskiego dla uchodźców przybyłych z Ukrainy.

Chodzi o świadczenia 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, świadczenia „Dobry Start” - realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, pieniężne i niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej – to kompetencja ośrodków pomocy społecznej, a także zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie - do uzyskania poprzez urzędy gmin.