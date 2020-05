Zatorscy dzielnicowi zatrzymali poszukiwaną od kilku lat Teresę W.

Do zatrzymania doszło we wtorek (19 maja) tuż po godz. 10. Dzielnicowi podczas obchodu rejonu ustalili, że na terenie jednej z posesji w Graboszycach, przebywa kobieta poszukiwana przez oświęcimski sąd do odbycia kary więzienia za przestępstwa kryminalne. Ustalenia policjantów potwierdziły się.

- Mundurowi zastali 34-latkę na terenie posesji

- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Po potwierdzeniu jej tożsamości poszukiwana została zatrzymana. Kobieta jeszcze tego samego dnia została osadzona w jednym z zakładów karnych, gdzie spędzi następne 10 miesięcy - dodaje.

Listy gończe

Aktualne wykazy osób poszukiwanych przez policjantów z oświęcimskiej i wadowickiej policji oraz podległych komisariatów, znajdują się na stronach internetowych powiatowych komend. Policjanci proszą o pomoc w ich ujęciu. Zapewniają anonimowość.