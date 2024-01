Eryk Goczał i jego team takimi samochodami chcą zwyciężyć Rajd Dakar 2024. To specjalnie przystosowane taurusy T3 max

Załogi z Energylandia Team jadą taurusami T3 max

- W zasadzie przez kolejne dwa tygodnie ten samochód będzie naszym domem, więc trzeba go odpowiednio przygotować. Mowa tutaj również o jakichś rzeczach osobistych, każdy bierze do auta coś innego – mówił przed startem Eryk Goczał.

Mają pojazdy wyglądające jak wielkie zabawki

Taurusy T3 max, wyglądają trochę, jak autka - zabawki, ale to nie jest sprzęt dla dzieci. To silne samochody przystosowane do jazdy w trudnym terenie. Warto zobaczyć zdjęcia dołączone do tego artykuły, by przekonać się, jak wyglądają od strony silnika i od środka: