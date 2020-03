Gmina Brzeszcze. Cztery lata znęcał się nad żoną i córką. Został zatrzymany

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek (1 marca). Tuż po godz. 7 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednej z miejscowości w gminie Brzeszcze. Pojechali pod wskazany adres, gdzie zatrzymali 43-letniego, nietrzeźwego mężczyznę. Jak się okazało wszczął on awanturę podczas której zaczął grozić swoim najbliższym. Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a badanie jego stanu trzeźwości wykazało 1,60 promila alkoholu.

W ciągu doby policjanci zebrali dowody świadczące o tym, że podejrzany od około czterech lat stosował przemoc domową wobec żony oraz pełnoletniej córki. W związku z tym został mu przedstawiony zarzut znęcania fizycznego i psychicznego.

Wczoraj tj. 2 marca, podejrzany został doprowadzony przed oblicze prokuratora, który zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci: dozoru policyjnego, nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.