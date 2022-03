Gmina Kęty. Uroczyste obchody Dnia Sołtysa 2022. Były podziękowania, życzenia i drobne upominki [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE [przycisk]g[/przycisk]

Podziękowania i życzenia dla sołtysów od władz Kęt

- W imieniu samorządu gminy Kęty, pracowników i swoim własnym chciałem Wam kochane sołtyski, sołtysi bardzo serdecznie podziękować za to co robicie, za to, że jesteście, za to, że ponad wszelkimi podziałami zawsze działacie, reagujecie i ta nasza współpraca jest wzorowa, bo podkreślam na każdym kroku, że nasza gmina sołtysów ma wyjątkowych