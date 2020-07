Hokej. Re-Plast Unia Oświęcim na pewno przystąpi do nowego sezonu. Taką deklarację złożył przed kibicami prezes Mariusz Sibik

W związku z brakiem informacji o możliwości wpuszczenia kibiców działacze nie przewidują sprzedaży karnetów. To dlatego, że jeśli będą ostre limity dla kibiców, to na każdym meczu będzie limit fanów, a przy dystrybucji karnetów pula biletów byłaby wręcz śladowa.

Fani pytali działaczy, czy klub zorganizuje wyjazd do Danii na Puchar Kontynentalny.

Sternik klubu robi wiele, żeby wokół klubu budować pozytywną atmosferę. Zwrócił się z apelem do kibiców o wymyślenie klubowej maskotki. Najciekawszy projekt zostanie nagrodzony karnetem VIP. Marzy mu się napisanie hymnu klubowego, który kibice śpiewaliby przed każdym meczem. Zatem – jeśli w Oświęcimiu są miłośnicy pióra i kompozytorzy muzyki – to do dzieła!

Podczas spotkania można było kupić klubowe gadżety i zapisać się do "Klubu Stu".