IV liga piłkarska. W Jawiszowicach mieszanka młodości z doświadczeniem

- Właśnie w obronie mamy największe zmartwienie – podkreśla Jarosław Płonka, dyrektor sportowy jawiszowickiego klubu. - Nie jest to nowy temat. Tak było przecież w poprzednim sezonie, dlatego łatwo oddaliśmy rywalom zbyt wiele punktów, co sprawiło, że osiedliśmy bliżej dna tabeli. Wciąż przydałby nam się doświadczony stoper.

O ile w poprzednich latach Jawiszowice były postrzegane jako „przystań” dla doświadczonych zawodników, to w nadchodzących rozgrywkach ten wizerunek się znacząco zmieni. Sporo zawodników, i to takich decydujących o obliczu zespołu, zdecydowało się zmienić barwy klubowe.

Do Jawiszowic powrócił Dawid Płonka. Ten zdolny 18-latek zimą przeniósł się do Wisły Kraków, gdzie liczył na grę nie tylko w młodzieżowych drużynach „Białej Gwiazdy”, ale także jej rezerwach występujących w czwartej lidze. Skoro jednak krakowski klub rozwiązał drugą seniorską drużynę, młodszy z braci Płonków wrócił do Jawiszowic.

Jesienią wraca przepis o obowiązku gry przez cały mecz dwóch młodzieżowców, co spędza sen z powiek wielu trenerom. Jednak w Jawiszowicach nie mają powodów do zmartwień. - Sprowadziliśmy kilku dwudziestolatków, którzy są po szkółce piłkarskiej Podbeskidzia Bielsko-Biała – wyjawia Jarosław Płonka. - Są spragnieni sukcesu, więc miło popatrzeć z jaką pasją podchodzą do swoich obowiązków na boisku. Łącznie w kadrze pierwszego zespołu będziemy mieli dziewięciu młodzieżowców.