Jednostka OSP w Osieku ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Przyjęcie pojazdu na stan osieckiej straży miało uroczystą oprawę [ZDJĘCIA]

Prezent na zbliżający się jubileusz 125-lecia powstania jednostki OSP w Osieku

W przyszłym roku OSP w Osieku będzie obchodzić 125-lecie powstania. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który w ostatnich dniach trafił do tej jednostki jest najlepszym prezentem na jaki mogła liczyć osiecka straż.

Jest to nowoczesny pojazd wyposażony w zbiornik o pojemności 5,4 tys. litrów środka gaśniczego i 550 litrów piany, a ponadto m.in. w sprzęt do ratownictwa drogowego. Jego koszt to przeszło 1 mln zł.

– Do tej pory korzystaliśmy z wozu, który ma już ponad 30 lat. Bardzo się cieszymy z nowego nabytku

– zaznacza prezes OSP w Osieku Michał Pomorzewski.