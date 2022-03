Kęty. Poszukiwany 33-letni alimenciarz wpadł w ręce policjantów na przestępstwie drogowym

33-latek z Kęt już za kratkami. Raz jeszcze stanie przed sądem

We wtorek (15 marca 2022 r.) wieczorem policjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Kęt. Tuż po godz. 19 na ul. Żeromskiego zauważyli samochód marki Nissan, który nie trzymał prostego toru jazdy. Mundurowi natychmiast dali kierującemu sygnał do zatrzymania się. Kiedy samochód zjechał na pobocze przystąpili do kontroli drogowej.

- Badanie stanu trzeźwości 33-latka wykazało 1,3 promila alkoholu

- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Ponadto z policyjnej bazy danych wynikało, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania, a także jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej do odbycia pięciu miesięcy kary pozbawienia wolności za niealimentację - dodaje.

Poszukiwany trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych, a następnie został osadzony w jednym z zakładów karnych.