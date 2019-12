Na dwóch ważnych drogach w Oświęcimiu wkrótce ruszą prace remontowe. Będzie się jeździć lepiej i bezpieczniej [ZDJĘCIA]

Prace na ul. Powstańców Śląskich mają zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Ulica zostanie zmodernizowana na odcinku od ronda przy galerii Niwa do ronda z ul. Wyzwolenia – z wyłączeniem odcinka w rejonie powstającego wielopoziomowego parkingu Park & Ride, który został niedawno wyremontowany. Harmonogram prac przewiduje m.in. położenie nowej nawierzchni, przebudowę chodników, korektę jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa przy miejscach postojowych na ul. Wyzwolenia, remonty zjazdów.

Dłużej potrwa modernizacja ul. Kolbego. Drogowcy mają czas na przebudowę traktu do końca września 2021 r. Zakres robót budowlanych na tej ulicy obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego pod kątem wydzielenia chodnika i ścieżki oraz poszerzenia ciągu do do 4 m.

Firma ze Spytkowic wyceniła koszty całego przedsięwzięcia na 7 mln zł. Była jedną z czterech, które stanęły do przetargu. Przebudowa obu traktów zostanie sfinansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim.