Pogoda na poniedziałek, 16 grudnia

Na obszarze Małopolski będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C w Nowym Targu do 10 st. C w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Chrzanowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, południowo-zachodni i południowy. W p...