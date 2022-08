Niwa Nowa Wieś w półfinale piłkarskiego Pucharu Polski w Oświęcimiu. LKS Jawiszowice za burtą Jerzy Zaborski

Ćwierćfinał Pucharu Polski Oświęcim: Niwa Nowa Wieś - LKS Jawiszowice 4:3. Tak piłkarze Niwy fetowali awans do półfinału Niwa Nowa Wieś/FB Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Niwa Nowa Wieś została ostatnim półfinalistą piłkarskiego Pucharu Polski w oświęcimskim podokręgu. Przepustkę do niego beniaminek piątej ligi wywalczył sobie w ćwierćfinale na własnym boisku, pokonując klasę wyżej notowane Jawiszowice 4:3. To był ostatni mecz ćwierćfinału. We wcześniejszym terminie rozegrano pozostałe pojedynki.