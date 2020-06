Osadzeni i kadra Zakładu Karnego w Wadowicach pospieszyli z pomocą chorej Nikolce i bezdomnym zwierzętom

Ale nie tylko czworonogom przysłużył się Zakład Karny w Wadowicach. Kadra i więźniowie, zbierali nakrętki w ramach zbiórki zorganizowanej przez grupę Pozytywni dla Nikoli Kurpas z Brzeszcz. Wszystkie nakrętki to tak naprawdę pieniądze, które trafią na leczenie Nikoli. Dziewczynka potrzebuje nowego biodra i terapii komórkami macierzystymi.

Dlaczego akurat wybrali Oświęcim? Z kilku względów.

- Troszeczkę z sentymentu, pochodzę z Osieka (pow. oświęcimski), chodziłem do najlepszego liceum Konarskiego w Oświęcimiu

- wyznaje Przemysław Baron. - Poza tym, bliżej nam z Wadowic do Oświęcimia, niż np. do schroniska w Bielsku-Białej, bo to nawet nie nasze województwo - dodaje.

Jak przekonuje, nie powiedzieli ostatniego słowa, więc akcji charytatywnych można spodziewać się więcej.