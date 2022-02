Oświęcim. Ceny paliw na stacjach w pierwszym dniu po obniżce VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0. Niewiele ponad 5 zł za litr [ZDJĘCIA] Jerzy Zaborski

1 lutego 2022 weszła w życie obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 procent. To efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0. Na stacjach ceny paliw znacząco spadły, co z pewnością cieszy kierowców. Przygotowaliśmy dla mieszkańców przegląd cen na wiodących stacjach w Oświęcimiu. Paliwo można kupić za niewiele ponad 5 zł. Jednak pomiędzy stacjami są różnice w cenach. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE