Oświęcim. Nie samą WOŚP człowiek żyje. Co robić w weekend? Najciekawsze imprezy i atrakcje od 27 do 30 stycznia 2022 [PRZEGLĄD]

To nie będzie nudny weekend. Poznajcie propozycje już od 27 stycznia do 30 stycznia 2022 r. w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim.

W powietrzu już czuć atmosferę 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W najbliższą niedzielę 30 stycznia 2022 r. będzie się działo w Oświęcimiu. Ale nie tylko to. Kulturalno-sportowy weekend już czas zacząć. Jeśli szukasz pomysłu, jak ciekawie go spędzić w Oświęcimiu. Mamy dla Was kilka pomysłów. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji turystycznych w mieście od 27 do 30 stycznia 2022 r. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.