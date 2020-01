Oświęcimscy policjanci uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny, sprawcy zaprószenia ognia

Do zdarzenia doszło tuż po godz. 22 w jednym z bloków przy ul. Śniadeckiego. Najbliżej miejsca zgłoszenia byli policjanci, którzy błyskawicznie dotarli we wskazany rejon.

Po wejściu do klatki schodowej szybko zlokalizowali mieszkanie, z którego wydobywał się dym. Drzwi do mieszkania były uchylone.

- Policjanci zachowując względy bezpieczeństwa weszli do wnętrza, otworzyli okna, a następnie dokonali sprawdzenia mieszkania

- relacjonuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - W jednym z pomieszczeń odnaleźli, leżącego na tapczanie nieprzytomnego mężczyznę. Mundurowi natychmiast wynieśli go z mieszkania i przekazali strażakom. Następnie wspólnie z kolejną grupą strażaków weszli ponownie do klatki schodowej, aby sprawdzić czy inni mieszkańcy są bezpieczni - dodaje.

Jak ustalono na miejscu zdarzenia, przyczyną zadymienia bloku było zaprószenie ognia, a spaleniu uległ jedynie fotel znajdujący się w mieszkaniu 57-latka.