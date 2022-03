Powiat oświęcimski. Prawie 18 tys. zł zasiliło konta oszustów przy transakcjach internetowych. Policja ostrzega! Jerzy Zaborski

W lutym 2022 oszuści ukradli z kont mieszkańców powiatu oświęcimskiego ponad 18 tys. zł Pixabay

Zakupy przez internet zdominowały nasze życie. To jest jednak raj dla oszustów. Z policyjnych statystyk wynika, że przy transakcjach drobnych rzeczy, hakerzy mogą wyczyścić nam konta. Tylko w lutym 2022 mieszkańcy powiatu oświęcimskiego stracili łącznie 17 490 zł. To spadek w stosunku do stycznia, kiedy oszuści wyrwali z prywatnych kont 60 300 zł. Czy jesteśmy ostrożniejsi, czy transakcje mieszkańców powiatu były na mniejszą skalę?