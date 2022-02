Powiat oświęcimski. Sześciu poszukiwanych przestępców wpadło w ręce policjantów

Najpierw w ręce policjantów wpadł 20-latek z Osieka

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmujący się poszukiwaniami ukrywającymi się przed wymiarem sprawiedliwości przez kilka tygodni prowadzili czynności mające na celu zatrzymanie poszukiwanego 20-letniego mieszkańca Osieka. W efekcie prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna może się ukrywać na terenie Zaborza. W piątek (11.02.2022) wieczorem 20-latek został zatrzymany na ulicy Borowiec. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu do odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności za kradzieże.

33-latek z Jawiszowic był blisko domu

W sobotę (12.02.2022) rano policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Brzeszczach podczas patrolu na terenie Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach zatrzymali poszukiwanego 33-letniego mieszkańca Jawiszowic. Mężczyzna od kilku miesięcy był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za niealimentację.

Z Bielska-Białek przyjechał odpocząć do Brzeszcz

Kilka godzin później policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach ustalili, że na terenie jednego z ośrodków wypoczynkowych w gminie Brzeszcze ukrywa się 32-letni mieszkaniec Bielska – Białej. W związku z powyższym funkcjonariusze zapukali do drzwi apartamentu, który wynajęła mieszkanka powiatu bielskiego. Okazało się, że poszukiwany schował się w łazience przy zgaszonym świetle. Mężczyzna był poszukiwany jako podejrzany o dokonanie rozboju. Został przekazany śląskim policjantom.

Mieszkaniec Jaworzna kradł w Oświęcimiu

W sobotni wieczór policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego zostali wezwani do jednego z oświęcimskich marketów spożywczych w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kradzieży sklepowej. Podczas legitymowania klienta, który linię kas przeszedł nie płacąc za butelkę wódki okazało się, że jest to 37- letni mieszkaniec Jaworzna poszukiwany od kilku miesięcy przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu do odbycia roku pozbawienia wolności za przestępstwa kryminalne.