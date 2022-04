Przegląd tygodnia z 10.04.2022 w Oświęcimiu. Najważniejsze wydarzenia od 3.04 do 9.04.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Na obszarze gminy Chełmek w ramach planu przygotowanego przez Nadleśnictwo Chrzanów od ub. roku wycięto już drzewa na powierzchni ok. 80 ha. Na tym nie koniec. Z informacji podanych przez chełmecki urząd wynika, że wycinka ma objąć obszar 220 ha. Od kilku tygodni protestują mieszkańcy gminy, których poparł burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

Derby zachodniej Małopolski IV ligi piłkarskiej okazały się przełomowe dla MKS Trzebinia, który wygrał w Chełmku, a było to jego pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Zbiegło się z urodzinami trenera Wojciecha Skrzypka, który postawił swoim podopiecznym po piwie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Zaledwie półroczna Klara Gryczka z Brzeszcz, mierzy się z nieuleczalną chorobą metaboliczną SLOS - Zespół Smitha-Lemliego-Opitza. Jest to choroba metaboliczna, w przebiegu której organizm nie wytwarza wystarczającej ilości cholesterolu niezbędnego m.in. do rozwoju mózgu jeszcze w życiu płodowym. U dziewczynki zdiagnozowano wiele powiązanych z tym zespołem wad i komplikacji zdrowotnych. Mała Klara potrzebuje wsparcia. Pomożecie?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Niespełna 22-letni Szymon Fus, zawodnik Szabel Oświęcim, jest najlepszym przykładem na to, że udział w Europejskiej Uniwersyteckiej Lidze Hokejowej rozwija zawodnika nie tylko sportowo, ale i mentalnie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Kalwarianka, wicelider wadowickiej piłkarskiej okręgówki, „przepchnął” mecz w konfrontacji przeciwko czwartej sile z Gorzowa. Goście mieli dodatkowy atut, bo byli w rytmie meczowym. Nie przestraszyli się tydzień wcześniej ataku zimy i zagrali swój mecz. Kalwarianie odpoczywali i to było widać na boisku. Grali zrywami, ale ostatecznie to oni zapisali pełną pulę na swoje konto.

W czwartym i – jak się okazało – ostatnim meczu wielkiego hokejowego finału, hala lodowiska w Oświęcimiu wypełniła się po brzegi. Kibice gorącym dopingiem wspierali swoich fanów, ale Re-Plast Unia Oświęcim przegrała drugi mecz we własnej hali 1:4 i całą finałową serię 0:4. Po 17 latach finałowa batalia znowu była w Oświęcimiu. Byłeś jej świadkiem? Szukajcie się na zdjęciach. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Ekstremalna Droga Krzyżowa, to wielkie wyzwanie. Trzeba pokonać trasę minimum 40 km w nocy, samotności i skupieniu. Bez rozmów i pikników. Człowiek zdany jest wtedy wyłącznie na siebie i własne siły. Dostaje do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa. Mimo deszczu, pątników nie brakowało. W piątkowy wieczór (8 kwietnia 2022 r.). Wyruszyli m.in. z Oświęcimia, Andrychowa, Chrzanowa, Wadowic, Jawiszowic, Kęt Podlesia, Libiąża i Bydlina. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

W kościele katolickim szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym czyli Wielki Tydzień. W czasie liturgii wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający jego mękę i śmierć na krzyżu. W tym roku Niedziela Palmowa wypada 10 kwietnia. Tradycyjnie we wszystkich kościołach odbędzie się ich święcenie i procesje. W niektórych nawet konkursy na najpiękniejszą palmę. Sprawdź w naszej galerii wybrane parafie w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z COVID – 19, w Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu oraz w hali sportowej Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu wojewódzkiego awansowały: SP w Porębie Wielkiej (10-12 lat) i SP w Przeciszowie (powyżej 12 lat). Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Po oddaniu blisko dwa lata temu nowego budynku dworca PKP w Oświęcimiu obecnie na trwa wielka przebudowa całej stacji. W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe perony i prowadzące do nich przejście podziemne, które zastąpi dawną kładkę nad torami. Jej finał, jak zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, planowany jest w drugiej połowie 2023 roku, ale część infrastruktury, z której będą mogli korzystać pasażerowie, ma być gotowa już w październiku tego roku.

Na ulicy Jana III Sobieskiego w Kętach kierowcy bardzo często przekraczają prędkość. Piratów drogowych trochę wyhamowała przebudowa drogi. To jednak nie spowodowało zmiany decyzji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na podstawie analizy poziomu bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych w Polsce, przygotował listę 39 lokalizacji w Polsce, w których wykonane zostaną odcinkowe pomiary prędkości. Na liście są autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, powiatowe i gminne, w tym ul. Sobieskiego w Kętach. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Studenci kierunku ratownictwo medyczne Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego wzięli udział w nietypowej akcji pomocy. Między innymi dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu oraz swojego wykładowcy dra Dominika Gałuszki oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, zorganizowali transport i opiekę dla bardzo chorego chłopca. 11-letni Witalij z Ukrainy bezpiecznie i na czas trafił pod granicę austriacko-włoską, skąd został przetransportowany do włoskiego szpitala w Bolonii.

Weekend już na wyciągnięcie ręki. Będzie ciekawie, kolorowo, tanecznie i świątecznie. Jeśli szukasz pomysłu, jak ciekawie go spędzić w Oświęcimiu i najbliższej okolicy, mamy dla Was kilka pomysłów. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, i wydarzeń w mieście oraz powiecie oświęcimskim od 8 do 14 kwietnia 2022 roku.

