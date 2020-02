Strażacy interweniowali 32 razy w związku z silnym wiatrem

Tak jak zapowiadali synoptycy, w Małopolsce zachodniej od kilkudziesięciu godzin mocno wieje. Służby ratunkowe wczoraj (10 lutego) miały pełne ręce roboty. Jak informuje dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, strażacy wyjeżdżali 32 razy do zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Głównie do połamanych drzew, ale w Oświęcimiu i Kętach do zerwanych dachów.

- Pierwsze interwencje związane z silnym wiatrem zanotowano 9 lutego o godz. 21.43 w Kętach na ul. Żeromskiego, gdzie wiatr powalił drzewo

- informuje Zbigniew Jekiełek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. - Wśród najpoważniejszych zdarzeń z pewnością jest to uszkodzenie pokrycie dachu na sali gimnastycznej szkoły w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego, w Kętach na ul. Kościuszki uszkodzony komin i obróbki blacharskie tego komina, a w Witkowicach na ul Kwiatowej powalone na jezdni drzewo uderzyło w samochód osobowy Na szczęście bez poszkodowanych - dodaje.