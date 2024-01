Umowa najmu – prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Co o tym trzeba wiedzieć - informuje Jonasz Kita, radca prawny

Wynajem mieszkania. Obowiązki właściciela i najemcy

Zgodnie z aktualnymi przepisami (które co do zasady mają charakter dyspozytywny, co oznacza, iż strony mogą w umowie inaczej określić swoje prawa i obowiązki), najemcę obciążają drobne nakłady na lokal takie jak: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Ponadto najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.