Uroczystości Bożego Ciała. W tym roku bez dużych procesji ulicami miast [ZDJĘCIA]

zobacz galerię (43 zdjęcia) Ulicami Starego Miasta w Oświęcimiu od lat odbywała się wspólna procesja z udziałem wiernych z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W tym roku nie mogła się odbyć z powodu pandemii Strona Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / Dariusz Bartula zobacz galerię (43 zdjęcia)

Tegoroczne uroczystości Bożego Ciała są inne niż w poprzednich latach. Z powodu zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa nie odbyły się duże procesje ulicami miast, jak to było m.in. co roku w Oświęcimiu, Kętach, Jawiszowicach. W części parafii odbyły się jedynie mniejsze wokół kościołów. Przejdź do galerii i zobacz procesje Bożego Ciała przed rokiem.