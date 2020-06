80. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz. Coraz więcej wiadomo o więźniach przywiezionych z Tarnowa

Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Pierwszym zarejestrowanym więźniem z transportu w Tarnowie był Stanisław Ryniak, oznaczony numerem obozowym 31.

Dlaczego nie numerem 1? Polacy z Tarnowa nie byli pierwszymi osadzonymi w powstającym obozie. W maju 1940 roku trafiło tutaj 30 niemieckich kryminalistów z KL Sachsenhausen, którzy w Auschwitz objęli rolę więźniów funkcyjnych. Tarnowski transport był jednak pierwszym masowym transportem. Właśnie przybycie polskich więźniów politycznych uważa się za datę funkcjonowania obozu Auschwitz.

W ostatnich kilku latach rodziny byłych więźniów z pierwszego transportu przekazały do muzealnych archiwów dokumenty obozowe wraz z informacjami na temat swoich krewnych.

- Dzięki temu możliwe było ustalenie, że numerem 756 został oznaczony Józef Bałuk. Urodzony w 1890 roku w Krakowie, był długoletnim pracownikiem Polskich Kolei Państwowych. Wiosną 1940 roku został aresztowany w Krakowie, skąd przeniesiono go do więzienia w Tarnowie. Zginął w obozie 18 lutego 1941 roku. W Archiwum zachowała się co prawda fotografia tego więźnia, ale przez szereg lat nie było wiadomo, kogo przedstawia - wyjawił Szymon Kowalski z archiwum Miejsca Pamięci.