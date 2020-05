By żyć Franio Irzyk potrzebuje 800 tys. zł. Trwa zbiórka pieniędzy. Pomożesz?

Niestety nie możemy kontynuować leczenia bez funduszy

- mówi Tomasz Irzyk. - Życie Frania zależy od stanu konta. I to jest największy koszmar - dodaje.

Pomóc Franiowi można wpłacając na konto: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374, tytułem: 1693 pomoc dla Franciszka Irzyk. Wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Franciszek: Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba” PL31109028350000000121731374 swift code: WBKPPLPP Bank Zachodni WBK Title: 1693 Help for Franciszek Irzyk.