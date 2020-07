Miał 1,2 promila alkoholu i jechał samochodem. Zatrzymali do mieszkańcy Brzezinki

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (25/26.07.2020) w Oświęcimiu na Osiedlu Błonie. 24-letni mieszkaniec Chełmka oraz jego 29-letni szwagier, idąc chodnikiem wzdłuż ulicy Nideckiego tuż obok terenu na którym znajdują się prywatne garaże, zauważyli jak samochód marki Daewoo Tico wjeżdża w krzaki. Takie zachowanie kierującego nasunęło podejrzenie, że jest on pod wpływem alkoholu więc mężczyźni podbiegli do pojazdu, a kiedy wyczuli od kierowcy woń alkoholu uniemożliwili mu dalszą jazdę poprzez zabranie kluczyków, po czym powiadomili policję.