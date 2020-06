Najlepsza pizza, kebab i śniadanie w Oświęcimiu? Takich miejsc jest wiele

Lubimy zjeść dobrze, a czasem dobrze i szybko. Amatorów pizzy, kebaba, ale też klusek na parze nie brakuje. W Oświęcimiu są takie miejsca, które spełniają te wymagania.

Gdzie zjeść najlepszą pizzę, kebaba lub szybkie śniadanie w Oświęcimiu? Internaucie podpowiadają, a Google wczytał. Stworzyliśmy na tej podstawie najchętniej odwiedzane pizzerie i miejsca z kebabami. Jajecznicę i kluski na parze zjecie w jedynym w Oświęcimiu barze mlecznym. Najlepsza pizza i kebab w mieście Pizzeria Matteo, Oświęcim, ul Nojego 1h, tel. 33 844 03 65, czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 12 do 22, sobota i niedziela od godz. 10 do 22. Ristorante Pizzeria Taormina, Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 39, tel. 33 842 33 06, czynne: od środy do piątku w godz 15 do 21.30, sobota i niedziela w godz. 13 do 21.30. Da Grasso, Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, tel. 504 907 474, czynne: od poniedziałku do soboty w godz. 11 do 22, niedziela w godz. 12 do 22.

Restauracja Pizzeria Tawerna A. Czerwik, Oświęcim, ul. Karola Olszewskiego 46b, tel. 33 844 38 72, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 11 do 23. Rapsodia Cafe, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 22B, tel. 33 842 28 69, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 11 do 22, Trattoria Galicja, Oświęcim, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 119, tel. 602 370 800, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 10 do 22. Capri Pizza Bistro&Cafe, Oświęcim, ul. Adama Mickiewicza 8, tel. 510 273 766, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 11 do 22, od piątku do soboty w godz. 11 do 24, niedziela w godz. 12 do 21. Antalya M. Tulgar Muslum, Oświęcim, ul. Romana Mayzla 5, tel. 33 842 68 00, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 10 do 22, piątek i sobota w godz. 10 do 23, niedziela w godz. 12 do 22.

Promyk Jadłodalnia & Catering, Oświęcim, ul. gen. Józefa Bema 11, tel. 884 020 577, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 11 do 18. Hammurabi, Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich 1 (Galeria „Niwa”), tel. 33 484 19 39, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 10 do 21.30. Kebab Burger Allis, Oświęcim, ul. Obozowa 43, tel. 663 777 441, czynne: od wtorku do soboty w godz. 11 do 22, niedziela w godz. 12 do 22. Pyszne z pudełka, Oświęcim, ul. Legionów 28, tel. 730 547 730, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 12 do 21, piątek i sobota w godz. 12 do 24, niedziela w godz. 12 do 22. Poziomka, Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 27-39, tel. 33 843 35 33, czynne: od poniedziałku do do czwartku w godz. 11 do 22, piątek i sobota w godz. 11 do 23, niedziela w godz. 10 do 22.

Portobello Ristorante, Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 27, tel. 880 433 005, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 12 do 22, piątek i sobota w godz. 12 do 23, niedziela w godz. 12 do 22. Kebab Królewski, Oświęcim, ul. Królowej Jadwigi 2, tel. 662 886 792, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 10 do 22, piątek i sobota w godz. 10 do 23, niedziela w godz. 12 do 22. Restauracja Europa, Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 20, tel. 33 842 25 32, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 10 do 22. Smaki Dzieciństwa, Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24, tel. 33 843 22 05, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 10 do 22, piętek w godz 10 do 23, sobota w godz. 10 do 2, niedziela w godz. 10 do 22.

KFC Oświęcim NIWA, Oświęcim, ul, Powstańców Śląskich 1, 3tel. 801 464 646, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 8 do 24. Restauracja A la carte, Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 8, tel. 33 844 01 91, czynne: od poniedziałku do niedzieli w godz. 11 do 21. Star Kebab, Oświęcim, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 63, tel. 577 788 990, czynne: od poniedziałku do soboty w godz. 11 do 22, niedziela w godz. 14 do 22. Kebsomania Kebab Restauracja Fast food Tanie obiady Pub, Oświęcim, ul. Powstańców Śląskich 23, tel.. 735 703 430, czynne: od poniedziałku do soboty w godz. 10 do 23, niedziela w godz. 12 do 22. Orient Express ( Kebab Express), Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 10, tel. 33 848 69 41, czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 11 do 23, piątek i sobota w godz. 11 do 24, niedziela w godz. 12 do 23.

Samrat Kebab, Oświęcim, ul. Andrzeja Nideckiego 23, t 614 589 Inka. Bar mleczny, Oświęcim, ul. Jana III Sobieskiego 2, tel. 33 842 27 79, czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7 do 18, sobota w godz. 7 do do 15.

Czytajcie i smakujcie.

