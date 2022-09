Nowy sezon hokejowy czas zacząć. Re-Plast Unia niezmiennie chce walczyć o Puchar Polski i zagrać w play-off. Na początek Podhale Nowy Targ

Jak zwykle kibice zastanawiają się, na co stać ich pupili, zwłaszcza, że w letniej przerwie doszło do rewolucji kadrowej. Z zespołu odeszło 12 zawodników także ze sztabem szkoleniowym, czyli trenerem Tomem Coolenem i jego asystentem Piotrem Sarnikiem. Po raz drugi ster nad zespołem objął Słoweniec Nik Zupancić, który w sezonie „covidowym” doprowadził oświęcimian do wicemistrzostwa Polski. Wtedy nie rozgrywano play-off, a medale rozdano na podstawie miejsc w tabeli po fazie zasadniczej. Pomagać mu będzie Krzysztof Majkowski, który wcześniej był związany z Tychami.

Zmiany kadrowe zostały poniekąd wymuszone przez rzeczywistość. W poprzednim sezonie w składzie oświęcimian było wielu zawodników zza wschodniej granicy, czyli Rosjan i Białorusinów. Wobec toczącego się w Ukrainie konfliktu zbrojnego, w polskiej ekstraklasie występowali na zasadzie „persona non grata”. Wprawdzie krajowa centrala nie zakazała zatrudniania takich zawodników, zastrzegając jednak, że jeśli wyjdzie rządowy zakaz dla sportowców z Rosji w Polsce, będzie musiała go respektować. Działacze nie mogli zatem ryzykować podpisywania kontraktów, by wobec niezależnych od nich wypadków, płacić potem odszkodowania za ich wcześniejsze rozwiązanie.