Oświęcim. Nowy dworzec kolejowy dawno otwarty, a jedyny przebudowany peron… wciąż jest nieczynny

Peron pierwszy, tuż przy nowym budynku dworca kolejowego, został podniesiony do poziomu wejścia do pociągu, a więc jest dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo i osób starszych. Tymczasem zardzewiałe tory przy peronie pierwszym porastają trwają, a podróżni wciąż są skazani do korzystania z pozostałych, starych peronów.

Skargi pasażerów

- Mam problemy zdrowotne z biodrami. Bardzo trudno jest mi samej wejść do wagonu z tego niskiego peronu. Zawsze proszę kogoś o pomoc. Podobnie jest przy wysiadaniu. Ucieszyłam się, gdy zobaczyłam ten nowy, ale widzę, że przedwcześnie - skarży się Janina Kowalczyk, mieszkanka Oświęcimia.

Także wielu innych pasażerów zwraca uwagę, że od otwarcia nowego budynku dworcowego minął ponad miesiąc i pytają, kiedy będzie można korzystać także ze wspomnianego pierwszego peronu.

- Miał zostać uruchomiony dla ruchu pociągów 10 lipca – przyznaje Dorota Szalacha, z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Wcześniej musiał przejść odbiory eksploatacyjne i okazało się, że konieczne jest jeszcze wykonanie pewnych prac, jak choćby wymiana części podkładów - dodaje.