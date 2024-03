Patostreamer z Krakowa Marek M. ps. "Czujny" został zatrzymany za granicą. Był poszukiwany przez policję

Patostreamer pochodził z Krakowa. Mieszkał też w Kętach i Chełmku

Mężczyzna nie zastosował się do zakazu kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonej. Na wrześniowe posiedzenie aresztowe stawił się, ale - jak informują policjanci, którzy go teraz poszukują - za radą swojego mecenasa wyszedł w przerwie. On sam mówi w relacjach na Facebooku, że miał wizytę lekarską. Niezależnie od tego, dlaczego wyszedł, jak dotychczas nie zgłosił się do aresztu.