Powiat oświęcimski. Mieszkańcy powiatu zagrali w największej orkiestrze świata. Wrzucili do skarbonek 30. WOŚP ponad 257 tys. zł [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

W niedzielę 30 stycznia 2022 roku orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka zagrała już po raz 30. W powiecie oświęcimskim w sztabach w Oświęcimiu, Chełmku, Kętach i Zatorze, zebrano ponad 257 tys zł. Sztab WOŚP Gminy Kęty Zobacz galerię (29 zdjęć)

Kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W niedzielę 30 stycznia 2022 roku orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka zagrała już po raz 30. Tym razem dla okulistyki dziecięcej – dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Mieskańcy powiatu oświęcimskiego podczas „letniej zadymy w środku zimy" wrzucili do puszek WOŚP w Oświęcimiu, Chełmku, Kętach i Zatorze ponad 257 tys zł. To wstępna kwota, ostateczne wyniki będą znane po zakończeniu wpłat do eSkarbonek i przeliczeniu przez banki.